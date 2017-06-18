Москва, 18 июня, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Игра сборной России по футболу на протяжении всех 90 минут должна быть целостная, мощная и самоотверженная. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков агентству «Р-Спорт».

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"В игре нашей команды со сборной Португалии не должно быть перепадов, — сказал он. — Чтобы не было такого — то хороший отрезок, то провал. Потому что и португальцы, и мексиканцы нам такого не простят».

При этом Колосков добавил, что настрой и целостность игры — это то, что нужно российским игрокам в матче со сборной Португалии.

«Криштиану Роналду здорово играет в клубе, а в сборной он действует поскромнее, у него здесь другое окружение, — говорит президент Российского футбольного союза. — В «Реале» собраны все выдающиеся футболисты и то, что делает порой (Карим) Бензема, в сборной никто другой не сделает. Поэтому в сборной Роналду вынужден в одиночку пробиваться к воротам, а это у него не всегда получается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июня сборная России переиграла команду Новой Зеландии в матче первого тура Кубка Конфедераций. Встреча, прошедшая на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. Следующим соперником сборной России по группе станет команда Португалии.

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