Варшава, 18 июня, 2017, 20:54 — ИА Регнум. 18 июня на стадионе «Городской стадион Тыхы» был разыгран матч первого тупа Чемпионата Европы U21 между сборными Германии и Чехии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу немцев.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 44-й минуте матча плеймейкер «Шальке-04» Максимилиан Майер открыл счет мощным ударом в дальний угол — 1:0.

В начале второго тайма вингер «Баварии» Серж Гнабри удвоил преимущество немцев ударом с близкого расстояния после ошибки защитника Чехии — 2:0.

Статистика матча (Германия/Чехия)

Удары 16/8

Удары в створ 9/2

Владение 61%/39%

Фолы 17/18

На данный момент Германия поднялась на первую строчку, набрав 3 очка. Чехия опустилась на последнее место без очков.

Составы на матч:

Германия: Поллерсбек, Толян, Герхардт, Штарк, Кемпф, Мейер, Дауд, Арнольд, Гнабри, Вайхер, Зельке.

Чехия: Хима, Шимич, Сачек, Люфтнер, Гавель, Соучек, Травник, Янкто, Черный, Шевчик, Шик.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Предупреждения: Травник — 83, Янкто — 89.

Голы: Мейер 44 — 1:0, Гнабри 50 — 2:0.

Нереализованные пенальти: Зельке — 85.