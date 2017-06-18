Волгоград, 18 июня, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Инспектор дорожно-патрульной службы полиции получил ранение во время задержания трех грабителей в Волгоградской области. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

The-village.ru Перестрелка

Инцидент произошел в воскресенье, 18 июня, на автодороге Волгоград — Камышин.

«Сотрудник МВД находится в реанимации с огнестрельным ранением головы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед этим преступлением злоумышленники похитили у продавца ювелирного магазина украшения на 5 млн рублей.

В настоящее время спецоперация по поиску и задержанию грабителей продолжается. В данных мероприятиях участвуют спецподразделения Росгвардии.