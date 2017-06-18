Санкт-Петербург, 18 июня, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Российский боксер Сергей Ковалев, потерпевший второе поражение от американского спортсмена Андре Уорда, не намерен завершать карьеру. Об этом заявила промоутер российского боксера Кэти Дува агентству «Р-Спорт».

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"Ковалев проведет следующий бой осенью», — ответила Дува, отвечая на вопрос о дальнейшей карьере боксера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июня российский боксер Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в матче-реванше за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.

Судьи остановили бой в восьмом раунде. Ковалев получил удар ниже пояса, затем спортсмен пропустил еще серию ударов, после чего в ход поединка вмешался рефери, остановивший бой и присудивший победу техническим нокаутом американцу.

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