Вашингтон, 18 июня, 2017, 19:44 — ИА Регнум. «Мы (власти США) должны прекратить охотиться за российскими призраками и вернуться к реальной работе», — сказал он.

U.S. Congress Девин Нуньес

По его словам, информация СМИ о том, что между президентом США Дональдом Трампом и властями РФ якобы был сговор в ходе предвыборной кампании, не соответствует действительности.

«Я сказал: я не думаю, что был какой-то сговор, — отметил политик. — И что сделали со мной? Все основные издания начали очернять мое имя. Почему? Потому что я сказал правду о том, что не было никакого сговора между Дональдом Трампом и русскими».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в США «величайшей охотой на ведьм». Глава государства заявил, что заинтересованные лица в США, «придумав фальшивую историю о сговоре с Россией, так и не нашли доказательств, поэтому теперь рассказывают историю о препятствовании правосудию».

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