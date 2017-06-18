Лондон, 18 июня, 2017, 19:38 — ИА Регнум. По мнению обозревателя Майкла Сэвиджа, «большие компании обеспокоены возможными потерями, которые им принесут отлучение Альбиона от единого европейского рынка и ограничения, вводимые Лондоном на передвижение иностранной рабочей силы через границу».

Surrey County Council News Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

"По мнению руководителей таких крупных фирм, как Ocado, Cobra beer, Remain backer, ASOS and Wiggle, недавние выборы были своеобразным прокси-референдумом, который показал, что авторитет премьера падает, а ее понимание серьезности ситуации «близко к нулю», — отмечает автор. — При такой тенденции Британия может ведь и передумать».

Джош Харди, один из руководителей компании CBI, считает, что «Мэй следует отказаться от повторения своей мантры «лучше никакой сделки, чем плохая сделка». По его мнению, «правительству, приступая к столь ответственным переговорам, надо бы подумать о необходимости поставить на первое место экономические приоритеты страны».

Министр по брекситу Дэвид Дэвис, отбывающий в Брюссель для начальной встречи с лидерами ЕС 19 июня, заявил в воскресенье, что едет «обеспечивать такие условия выхода Соединенного Королевства, которые в первую очередь были бы выгодны Лондону, стремясь добиться сохранения Великобритании в едином рынке, но наложении при этом ограничений на приток иммигрантов». Британские предприниматели же полагают, что бизнес пострадает от сокращения рынка рабочей силы, вызванного запретом на свободное ее перемещение через границу, что увеличит себестоимость производимой продукции.