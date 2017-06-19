Архангельск, 19 июня, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Читайте также: Архангельского депутата могут лишить мандата из-за истории с чесоткой

Aviabilet.ru Архангельск

Как уже сообщало ИА REGNUM, прокуратурой области в связи с вступлением приговора в законную силу инициируется вопрос о лишении Татьяны Седуновой статуса депутата. Однако на очередной сессии депутатов ее коллеги не поддержали это решение. По мнению большинства парламентариев Поморья, это не такое уж большое правонарушение, чтобы стать поводом для лишения мандата.

Сейчас прокуратура собирается прекратить полномочия Седуновой в судебном порядке.

Вслед за этим в северодвинском городском совете депутатов большинство также выступили за то, чтобы не отстранять от парламентерской работы пяти товарищей — депутатов Алексея Новикова, Ольгу Варзунову, Игоря Воронцова, Ольгу Лыбашеву и Илью Брюханова. С представлением о досрочном прекращении их полномочий также выступала прокуратура за предоставление неполных сведений о доходах.

«До вынесения вопросов на сессии прокурорские представления были рассмотрены комиссией по контролю за соблюдением депутатами Совета депутатов Северодвинска ограничений, запретов и исполнением обязанностей, возложенных на них законами в сфере противодействия коррупции. По результатам работы комиссии представление прокурора в отношении пяти депутатов было предложено удовлетворить. Однако мнения в депутатском корпусе разделились. Ни один из пяти проектов решения не набрал необходимого большинства», — сообщает пресс-служба северодвинского Совета.

Во время обсуждения вопросов на сессии было отмечено, что выявленные прокуратурой нарушения формально могут служить основанием для лишения депутатских полномочий. Однако, как подчеркнул в своем выступлении председатель депутатского комитета по законности и регламенту Алексей Новиков, закон, в соответствии с которым депутаты отчитываются о доходах и имуществе, направлен против коррупции. А в его случае грубым нарушением сочли неуказанный доход от процентов по банковскому вкладу, в то время как в другом разделе справки сам счет и наличие средств на нем он отразил.

Примечательно, что изначально представление прокурора затрагивало 17 северодвинских депутатов. Замечания в отношении 12 депутатов были отклонены на предыдущей сессии в соответствии с рекомендациями комиссии в силу незначительности или спорности нарушений.

Действия прокуратуры в дальнейшем, скорее всего, будут направлены на то, чтобы довести свое решение до конца — то есть лишение мандатов будет идти в судебном порядке.

Напомним, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, Архангельское областное Собрание депутатов на данный момент является самым многочисленным на Северо-Западе. Количество депутатов — 62 человека. Планируется, что следующий депутатский созыв будет намного меньше — в декабре 2018 года планируется избрать всего 48 человек.

Стоит отметить, что в других регионах депутаты не так лояльны к своим коллегам, как в Архангельске. Так, Ярославская гордума отправила в отставку и лишила мандата спикера Павла Зарубина, который не указал в декларации о доходах гараж, доставшийся в наследство от отца. В Пензенской гордуме добровольно сложили полномочия трое из 14 депутатов, у которых прокуратура выявила недостоверные сведения в декларациях о доходах. Прекращения полномочий остальных нарушителей антикоррупционного законодательства прокуратура будет оспаривать в суде.

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