Москва, 18 июня, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах в ряде регионов. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kremin.ru Президент России Владимир Путин

В частности, от занимаемой должности освобождены руководитель следственного управления СК по Ленинградской области Алексей Маяков, замначальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

Этим же указом произведён ряд назначений. На должность начальника ГУ МВД по Ростовской области утверждён Олег Агарков, ГУ МВД по Самарской области возглавил Александр Винников, министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике назначен Игорь Трифонов, пост руководителя ГУ МЧС по Ленинградской области занял Евгений Дейнека.

Назначения произошли в управлениях на транспорте в четырёх федеральных округах. Начальником Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу стал Александр Бережной, по Уральскому округу — Александр Востриков, Дальневосточному округу — Александр Кема, Северо-Западному федеральному округу — Евгений Стасишин.

Кадровые изменения коснулись и региональные прокуратуры, руководители которых назначены на пятилетний срок. Прокурором Адыгеи утверждён Марк Большедворский, прокурором Вологодской области — Александр Гринев, прокурором Еврейской автономной области — Заурбек Джанхотов, прокурором Чувашии стал Василий Пословский, прокурором Калининградской области назначен Сергей Хлопушин.

Кроме того, указом президента на должность руководителей следственных управлений СКР по Ставропольскому краю и Чукотской автономной области назначены соответственно Игорь Иванови Константин Уськов.

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