В центре Москвы столкнулись трамвай и автомобиль
Москва, 18 июня, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Трамвай столкнулся с автомобилем в центре Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Tysto
Авария
ДТП произошло в воскресенье, 18 июня, на пересечении ул. Бакунинская и ул. Бауманская.
«На пересечении ул. Бакунинская и ул. Бауманская произошло столкновение трамвая и автомобиля Ford, — сказал источник. — В результате ДТП пострадал водитель и пассажир легкового автомобиля».
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.