Москва, 18 июня, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Трамвай столкнулся с автомобилем в центре Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Tysto Авария

ДТП произошло в воскресенье, 18 июня, на пересечении ул. Бакунинская и ул. Бауманская.

«На пересечении ул. Бакунинская и ул. Бауманская произошло столкновение трамвая и автомобиля Ford, — сказал источник. — В результате ДТП пострадал водитель и пассажир легкового автомобиля».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.