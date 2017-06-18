Донецк, 18 июня, 2017, 18:49 — ИА Регнум. «За прошедшие сутки нами обнаружено использование БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) в районе населенных пунктов Санжаровка, Славяносербск, Сокольники и Обозное», — сообщил Марочко.

Militaryreview.su Украинская Мста-Б в зоне АТО

По данным Народной милиции, украинские военнослужащие продолжают использовать беспилотники у линии соприкосновения для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений. Марочко подчеркнул, что использование БПЛА у линии соприкосновения нарушает минские договоренности.

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«Ситуация в зоне ответственности Народной милиции существенных изменений не претерпела и остается напряженной», — добавил спикер.

Разведка Донецкой народной республики обнаружила артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения. Об этом сообщил журналистам сегодня, 18 июня, заместитель командующего оперативным командование ДНР Эдуард Басурин.

«В населенном пункте Покровское в 21-м километре до линии соприкосновения установлено местоположение двух единиц артиллерийских систем «Мста-Б» калибром 152 миллиметра», — сообщил он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.