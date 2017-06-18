Одесса, Украина, 18 июня, 2017, 18:45 — ИА Регнум. «Концерт Басты не состоится, — говорится в сообщении. — Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения».

Alina Platonova Музыкант Баста

Отметим, что причина отмены концерта Басты пока не называется.

13 июня бывший лидер одесского отделения «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко на своей странице в соцсети Facebook опубликовал список артистов, концерты которых намерены сорвать радикалы в Одессе.

Так, в список российских исполнителей и групп, концерты которых будут пытаться сорвать украинские неонацисты, вошли DJ Smash, рэпер Баста, группа «Каспийский груз», поэтесса Ах Ахматова и хип-хоп исполнитель Антоха MC.

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