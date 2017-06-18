Чебоксары, 18 июня, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Василий Пословский назначен прокурором Чувашской Республики на пятилетний срок. Указ о назначении глава государства подписал 17 июня, освободив Пословского от ранее занимаемой должности.

ALDOR46 Глава прокуратуры Чувашской Республики, Василий Пословский

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте депутаты Госсовета Чувашии единогласно поддержали предложенную на пост прокурора Чувашской Республики кандидатуру Василия Пословского, который более пяти лет возглавлял прокуратуру Адыгеи, а ранее девять лет был зампрокурора Тульской области. В органах прокуратуры он работает более 30 лет. Напомним, предыдущий прокурор Сергей Легостаев, проработавший в Чувашии менее двух лет, был освобождён от должности 9 марта 2017 года.

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Справка ИА REGNUM. Василий Митрофанович Пословский родился в 1961 году в Воронежской области. Свою трудовую деятельность в органах прокуратуры он начал в 1984 году после окончания Воронежского государственного университета и проходил службу в должностях стажера, помощника прокурора, заместителя прокурора Ленинского района Тульской области.

С 1987 года по 1990 год — прокурор Одоевского района Тульской области.

С 1990 года по 2002 год — прокурор Пролетарского района г.Тулы.

15 мая 2002 года был назначен заместителем прокурора Тульской области, 12 декабря 2011 года — прокурором Республики Адыгея.

Указом президента Российской Федерации 28.12.2015 ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». За период службы в органах прокуратуры Пословский неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации, награждён нагрудными знаками «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко. Награждён медалью Русской Православной Церкви «Славы и Чести» I степени.

Государственный советник юстиции 2 класса.

Женат, двое детей.