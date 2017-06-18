Путин назначил прокурора Чувашии
Чебоксары, 18 июня, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Василий Пословский назначен прокурором Чувашской Республики на пятилетний срок. Указ о назначении глава государства подписал 17 июня, освободив Пословского от ранее занимаемой должности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте депутаты Госсовета Чувашии единогласно поддержали предложенную на пост прокурора Чувашской Республики кандидатуру Василия Пословского, который более пяти лет возглавлял прокуратуру Адыгеи, а ранее девять лет был зампрокурора Тульской области. В органах прокуратуры он работает более 30 лет. Напомним, предыдущий прокурор Сергей Легостаев, проработавший в Чувашии менее двух лет, был освобождён от должности 9 марта 2017 года.
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Справка ИА REGNUM. Василий Митрофанович Пословский родился в 1961 году в Воронежской области. Свою трудовую деятельность в органах прокуратуры он начал в 1984 году после окончания Воронежского государственного университета и проходил службу в должностях стажера, помощника прокурора, заместителя прокурора Ленинского района Тульской области.
С 1987 года по 1990 год — прокурор Одоевского района Тульской области.
С 1990 года по 2002 год — прокурор Пролетарского района г.Тулы.
15 мая 2002 года был назначен заместителем прокурора Тульской области, 12 декабря 2011 года — прокурором Республики Адыгея.
Указом президента Российской Федерации
Государственный советник юстиции 2 класса.
Женат, двое детей.