Москва, 18 июня, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не стремится к территориальному расширению страны. Об этом рассказал американский режиссер Оливер Стоун в эксклюзивном интервью «Российской газете».

Sky.at Президент России В.В.Путин и кинорежессер Оливер Стоун

«Он (Путин) не стремится к экспансии России, — говорит Стоун. — Никогда не слышал, чтобы он говорил об этом, о каких-то шагах за рубежом. Он принял новые границы России, хотя 25 млн русских (после распада СССР) остались за границей».

При этом режиссер добавил, что глава РФ привержен международному порядку.

«Он (Путин) постоянно повторяет это, концепцию фундаментальности закона, — говорит Стоун. — Взаимопонимания между странами, основанного на суверенитете, будь то Ирак, Ливия, Сирия или другое государство на Ближнем Востоке».

Режиссер США напомнил, что по образованию российский лидер юрист, и для него важны «закон и порядок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режиссер Оливер Стоун на протяжении двух лет записывал интервью с президентом России. Эти беседы стали основой для документальной ленты «Интервью с Путиным». Показ фильма состоялся с 12 по 15 июня в США.