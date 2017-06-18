Екатеринбург, 18 июня, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман всё-таки выдвинут на пост губернатора Свердловской области. Его кандидатуру одобрило региональное отделение «Партии народной свободы».

(сс) Gaz v pol Евгений Ройзман

Как сообщает пресс-служба партии, за его выдвижение партийцы проголосовали единогласно. Конфренция регионального отделения прошла сегодня, 18 июня.

По данным пресс-службы, это выдвижение — запасной вариант для Ройзмана, если его не выдвинет «Яблоко». Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, 17 июня, конференция по выдвижению кандидата в Екатеринбурге была сорвана. Председатель федерального политкомитета партии Григорий Явлинский пообещал, что его выдвинет федеральное бюро.

Сегодня, 18 июня, «Яблоко» уточнила дату рассмотрения данного вопроса. Выдвижение назначено на 21 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сегодняшнего дня выдвинутыми считались шестеро кандидатов. Среди них Евгений Куйвашев от «Единой России», Дмитрий Ионин от партии «Справедливая Россия», Алексей Парфёнов от КПРФ, Игорь Торощин от ЛДПР, Константин Киселёв от партии «Зелёные» и Дмитрий Сергин от «Российской партии пенсионеров за справедливость». Напомним, выборы назначены на 10 сентября.