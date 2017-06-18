Москва, 18 июня, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Задача «Единой России» — достойно выступить в Единый день голосования 10 сентября в соответствии с принципами, которые были сформированы ранее: конкурентность, открытость и легитимность. Такое заявление сделал секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов, выступая на заседании Генсовета партии «Единая Россия», прошедшем в Москве в воскресенье, 18 июня.

Флаг партии «Единая Россия»

Сергей Неверов напомнил, что 28 мая была проведена процедура предварительного голосования — процесс определения кандидатов «Единой России» на предстоящих региональных выборах, ставший, по его словам, уникальным явлением в политической истории современной России, «демократичным, интересным и понятным для наших избирателей».

Предварительное голосование прошло в 6 субъектах, где в сентябре избираются региональные парламенты: Краснодарский край, Республика Северная Осетия — Алания, Удмуртская республика, Пензенская, Саратовская, Сахалинская области.

В 11 субъектах прошло голосование по выборам кандидатов в депутаты административных центров: Курская, Тверская, Ярославская, Псковская, Кировская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Алтайский край, Омская область, Камчатский край, Приморский край.

Секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что при проведении предварительного голосования партия опиралась на опыт, полученный в прошлом году в преддверии выборов в Государственную Думу.

«Была задана высокая планка, которой мы теперь должны соответствовать на всех уровнях выборов. И мы эту планку держим», — заявил он.

Говоря о результатах предварительного голосования, Сергей Неверов указал, что многие признанные региональные лидеры не смогли пройти процедуру.

«Некоторым депутатам, региональным лидерам трудно осознать результаты предварительного голосования. До сих пор некоторые не верят, что они могут проиграть. Считают, что, хотя они и не заручились поддержкой на этом этапе, их все равно как-нибудь в обход выдвинут. Но Партия представляет только тех, кто имеет поддержку избирателей», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Таким образом, обновление депутатского корпуса стало еще одним результатом предварительного голосования.

«В процентном выражении в отдельных регионах эта цифра превышает 40%», — отметил Сергей Неверов.

Если же говорить о Кингисеппском одномандатном округе, то там предварительное голосование прошло в соответствии с теми принципами, которые являются ключевыми для «Единой России».

«За кандидатов могли проголосовать все жители этого округа. Была проведена кампания с выполнением обязательного требования участия в дебатах. Все сроки и правила подачи заявлений, участия в дебатах, предоставления обязательного перечня документов были соблюдены. 8 участников боролись за поддержку людей. 28 мая на участках проголосовало 9,31% избирателей, которые пришли и определили победителя», — рассказал Сергей Неверов.

При этом он добавил, что партия готова выдвинуть кандидата, который заручился поддержкой граждан и прошел процедуру по той же модели, которая была в 2016 году.

Еще одни довыборы по Брянскому одномандатному округу, напомнил Сергей Неверов, были назначены совсем недавно. 13 июня Центральная избирательная комиссия приняла такое решение в связи со сложением полномочий депутата Владимира Жутенкова.

«Мы могли бы пойти по пути проведения чисто внутрипартийного голосования, кандидатуру мог определить политический совет регионального отделения Брянской области. Однако такое предварительное голосование, наверное, не выразило бы волю наших граждан, и я могу уверенно сказать, что это было бы откатом назад, потому что на выдвижение кандидатов у нас было всего три дня. И, во-вторых, избрание происходило бы всего чуть более 50 голосами выборщиков. Поэтому по итогам консультаций с региональным отделением партии, с председателем партии Дмитрием Медведевым предлагается не выдвигать кандидата от партии на довыборах по Брянскому одномандатному округу. Численное преимущество нашей фракции в Госдуме позволяет нам принять такое решение без негативных последствий», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

По мнению Сергея Неверова, ключевая задача партии после проведения предварительного голосования — достойно пройти выборы 10 сентября в соответствии с принципами, которые были определены ранее: конкурентность, открытость, легитимность.

«Необходимо сформировать корпус наблюдателей, не допустить нарушений. У нас нет задачи получить конкретный результат, выражающийся в числовом значении, но есть задача обеспечить большинство, которое позволит нам реализовать курс Президента, Программу Партии, основанную на наказах избирателей», — подчеркнул политик.

Возвращаясь к работе фракции, Сергей Неверов отметил, что депутаты постоянно находятся в коммуникации с избирателями.

«Всего в рамках восьми прошедших региональных недель депутаты фракции «Единой России» провели 17 237 встреч и мероприятий. Они живут проблемами своих регионов. Фракция активно работает с Правительством, спорит с министерствами, работает над бюджетом, добиваясь исполнения задач, обозначенных Владимиров Владимировичем Путиным и исполнения нашей предвыборной Программы», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

В заключение Сергей Неверов напомнил, что одна из ключевых задач партии — реализация курса Президента РФ.

«Единая Россия» выстроила эффективную организационную структуру. Политическая работа на всех уровнях четко прописана в Уставе. Наша Программа была основана на предвыборных статьях Владимира Путина, на его майских указах, на наказах наших избирателей, на основе программ Правительства РФ, которое возглавляет председатель партии Дмитрий Медведев. Мы дискутируем, обсуждаем предложения на форумах, круглых столах, привлекаем сторонников. В открытом диалоге и есть наша задача», — подчеркнул он.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина в свою очередь отметила, что «Единая Россия» уделяет особое внимание реализации партийных проектов, поскольку они всегда были ориентированы на решение проблем избирателей.

«Слушать людей — основополагающая задача в нашей работе», — отметила она, — Сегодня партия ведет 25 партийных проектов, из которых шесть запущены впервые. Важно, что, оптимизируя количество проектов, мы переориентировали их на реализацию Указов президента и пунктов его Послания Федеральному Собранию, а также выполнение наших предвыборных обязательств. Речь идет не только о выборах в Госдуму, но и о тех выборах, которые проводились на местах», — подчеркнула Ольга Баталина.

Что касается новых партийных проектов, то, учитывая, например, масштабы реализации проекта «Городская среда» (на него выделено 41,5 млрд рублей, включая 16 млрд регионального софинансирования), председателем партии Дмитрием Медведевым было принято решение о проведении большого федерального партийного форума «Городская среда», который состоится 24 июля в Краснодаре.

«Вместе с представителями всех регионов мы обсудим промежуточные итоги реализации партийного проекта, с тем чтобы выполнить поставленные задачи в полном объеме, чтобы люди были удовлетворены тем, как этот проект реализовывается», — подчеркнула заместитель секретаря Генсовета партии.

Со своей стороны, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев выразил уверенность, что всякая политическая партия должна постоянно совершенствоваться, чувствовать общество, реагировать на его запросы. Только так, по его мнению, можно обеспечить беспрерывную динамику развития.

Примечательно, что в последнем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин отметил возросшую роль Госдумы как представительного органа и укрепление авторитета законодательной власти в целом.

«Авторитет же надо поддержать делами, и особая ответственность здесь лежит на партии», — заявил Владимир Васильев.

Исходя из этого и строится работа с начала VII созыва. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина, был принят более эффективный график работы депутатов, исключено голосование по доверенности, установлены денежные вычеты. Теперь парламентарии уведомляют фракции о готовящихся законопроектах и их внесении.

«Это, конечно же, серьезное движение вперед», — завершил свой комментарий глава фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.