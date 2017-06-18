Штутгарт, Германия, 18 июня, 2017, 18:04 — ИА Регнум. В немецком Штутгарте полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в подготовке теракта в самолете, вылетавшем из местного аэропорта в Болгарию, сообщает газета Stuttgarter Zeitung, ссылаясь на заявление сотрудников полиции.

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Мужчины задержаны, пока не удалось выяснить, серьёзны ли были их намерения или речь идет о неудачной шутке. Возраст и национальную принадлежность задержанных полицейские не сообщают.

По информации издания, один из пассажиров самолета авиакомпании Bulgaria Air заявил пограничникам, что на борту самолета находится человек, задумавший совершить теракт. Пассажиры самолета были эвакуированы, а сам самолет был тщательно обыскан. По сообщению полиции, ничего подозрительного не было найдено.

Тем не менее, в аэропорту были приостановлены взлеты и посадки самолетов. К данному моменту работа авиаузла полностью нормализована.