Харьков, Украина, 18 июня, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Двух пьяных мужчин, которые устроили стрельбу ради развлечения, задержали в Харькове. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

The-village.ru Перестрелка

Инцидент произошел в четверг, 15 июня, на улице Академика Барабашова.

«Двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения инспекторы обнаружили на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчины действительно стреляли и делали это ради развлечения. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

«Оба лица патрульные привлекли к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.