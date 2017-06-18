Лондон, 18 июня, 2017, 17:37 — ИА Регнум. В быстром распространении огня, повлекшем большое количество жертв в лондонской башне Grenfell Tower, виноваты строители, сообщил в воскресенье, 18 июня министр экономики Великобритании Филипп Хэммонд.

Tammy Sue Пожар

По его словам, стены здания были покрыты декоративным материалом, содержащим в большом количестве полиэтилен, который имеет низкую температуру воспламенения. Этот материал британскими строительными нормами запрещен к использованию, отмечает издание The Independent.

По мнению Кейра Стармера, теневого секретаря по вопросам брексита в теневом кабинете лейбористов, «прокуратура уже проконсультировала полицию насчет необходимости рассмотреть версию о поджоге здания, — злоумышленник мог знать из чего состоят стены».

Таким образом, версия о трагическом стечении обстоятельств, приведшем к гибели людей», должна уступить первенство в списке версии о «предумышленном массовом убийстве», считает издание. В случае, если будет доказано, что кто-то намеренно поджег здание, преследуя цель добиться массовой гибели людей, формулировку преступления могут переквалифицировать и на теракт, считают некоторые анонимные эксперты газеты.

«Однако все эти возможные варианты не снимают ответственности с фирмы, производившей ремонт здания и использовавшей в декоративном покрытии стен запрещенные материалы», — резюмирует СМИ.

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