Москва, 18 июня, 2017, 17:31 — ИА Регнум. «Назначить (…) генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича — начальником ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

27.мвд.рф Начальник Главного управления ГИБДД РФ Михаил Черников

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта глава ГИБДД Виктор Нилов был снят с поста президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, контракт с Ниловым не был продлен из-за возраста.

Читайте также: Путин снял с должности главу ГИБДД Нилова