Турция, 18 июня, 2017, 17:32 — ИА Регнум. На западе Турции в городе Маниса произошло массовое отравление личного состава вооруженных сил страны, сообщает 18 июня агентство Hurriyet.

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты

По информации агентства, у 731 военнослужащего медики уже диагностировали тяжелое пищевое отравление. Большая часть из них нуждается в госпитализации.

Прокуратура Турции начала расследование ИА REGNUM ИА происшествия, в ходе которого были задержаны более 20 человек, причастных к поставкам продовольствия для военных.

Ряд СМИ Турции напоминает, что в конце мая текущего года в том районе страны произошел аналогичный случай, когда с отравлениями были госпитализированы, по разным данным, от 64 до нескольких сот военнослужащих.