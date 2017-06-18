Пермь, 18 июня, 2017, 17:27 — ИА Регнум. В Пермском крае 18 июня на железнодорожном переезде вблизи Куеда смертельные травмы получил 10-летний велосипедист. Мальчика сбила электричка сообщением станции «Ижевск — Красноуфимск», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Приволжском СУ на транспорте СКР.

Andrew Dressel Велосипед

По предварительным данным, ребёнок переезжал на велосипеде железнодорожные пути. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, однако, наезд предотвратить не удалось.

В настоящее время следствен­но-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия. Проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято пр­оцессуальное решение.

Следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления ­мер безопасности при движении поездов и о целесообразности оснащения всех подвижных составов видеорегистраторами. Стоит отметить, что в Прикамье в 2016 году зафиксировано 277 случаев нарушений водителями автотранспорта правил пересечения переездов без смертельных исходов.

Кроме того, при хождении по путям и при их переходе в неположенных местах травмы различной степени тяжести получили 49 человек (на 8,5% больше, чем в 2015 году), из них 31 — со смертельным исходом. Среди пострадавших шестеро детей.