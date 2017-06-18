Киев, 18 июня, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Группа неизвестных совершила нападение на участников «марша равенства» на Контрактовой площади в Киеве. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Fotostrana.ru Гей-парад в Киеве

«Группа неизвестных подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другому нанесли телесные повреждения, — говорится в сообщении. — Одного из злоумышленников полицейские задержали».

Отмечается, что нападение на участников «марша равенства» произошло спустя три часа после мероприятия.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Киеве состоялся «марш равенства» в поддержку прав сексуальных меньшинств. По предварительным данным, в данном мероприятии приняли участие около 2,5 тыс. человек.

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