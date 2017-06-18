Москва, 18 июня, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Заявление президента США Дональда Трампа, сделанное 16 июня в Майами, об отмене курса на нормализацию отношений с Кубой не только стало очередным шагом по аннулированию сделок и обещаний предыдущей администрации, но и возвратом к риторике холодной войны.

Venividi.ru Кубинские флаги

В Белом доме уже отметили, что сохранят антикубинское эмбарго и будут выступать «против призывов ООН и международных организаций к его отмене».

Российский дипломат отметил, что шаги Вашингтона в сторону нормализации отношений с Кубой были восприняты в России не как проявление доброй воли отдельных политиков, а как признание бесперспективности политики диктата и санкций в отношении Гаваны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня правительство Кубы охарактеризовало заявление американского президента Дональда Трампа об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны как свидетельство регресса в кубинско-американских отношениях.