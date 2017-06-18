Кабул, 18 июня, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Неизвестные вооруженные люди похитили гражданина США в столице Афганистана. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Oxam Кабул

Инцидент произошел в воскресенье, 18 июня, неподалеку от полицейского участка в районе Карт-э-Чар.

«Американец работал над проектом Всемирного банка совместно с Министерством сельского хозяйства Афганистана», — говорится в сообщении.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за похищение иностранного гражданина.

Отметим, что в настоящий момент в Афганистане находятся 8500 солдат США и 4500 военнослужащих стран НАТО.

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