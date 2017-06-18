Трамп объявил о росте своей популярности
Вашингтон, 18 июня, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Политику президента США Дональда Трампа поддерживают 50% граждан страны. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил сам глава государства, ссылаясь на данные опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports.
«Новый опрос от Rasmussen, который был одним из самых точных во время выборов в 2016 г, показал 50% рейтинг одобрения», — написал Трамп.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно предъявлял претензии к СМИ США за предвзятое отношение к его деятельности и к нему самому.
Кроме того, глава Белого дома в апреле 2017 года обвинил в своем рекордно низком рейтинге «фейковые СМИ», которые регулярно сообщают искаженную информацию.
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