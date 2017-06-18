Вашингтон, 18 июня, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Политику президента США Дональда Трампа поддерживают 50% граждан страны. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил сам глава государства, ссылаясь на данные опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Новый опрос от Rasmussen, который был одним из самых точных во время выборов в 2016 г, показал 50% рейтинг одобрения», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно предъявлял претензии к СМИ США за предвзятое отношение к его деятельности и к нему самому.

Кроме того, глава Белого дома в апреле 2017 года обвинил в своем рекордно низком рейтинге «фейковые СМИ», которые регулярно сообщают искаженную информацию.

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