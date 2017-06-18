Токио, 18 июня, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ передал президенту США Дональду Трампу свои соболезнования по поводу гибели членов экипажа эсминца ВМС США с торговым судном под флагом Филиппин, сообщается на сайте главы правительства Японии.

U.S. Department of State Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

От имени правительства и народа Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования погибшим и пострадавшим. Глава правительства Японии выразил Вашингтону свою солидарность и обещал приложить в дело урегулирования данного инцидента.

Пользуясь случаем, Синдзо Абэ подчеркнул, что японо-американский альянс играет роль фундамента в обеспечении безопасности и стабильности как в самой Японии, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Абэ пообещал, что правительство Японии будет взаимодействовать с Трампом для ещё большего укрепления сотрудничества двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, эсминец ВМС США Fitzgerald и контейнеровоз ACX Crystal, шедший под флагом Филиппин, столкнулись в ночь на 17 июня в районе мыса Иродзаки к югу от японского полуострова Идзу. Эсминец получил удар в правый борт — ниже и выше ватерлинии. Экипаж передал сигнал о случившемся японской береговой охране. На место столкновения были направлены пять катеров и авиация.

Трое моряков ВМС США получили ранения, а еще семеро позднее были найдены мертвыми в затопленных отсеках эсминца Fitzgerald.