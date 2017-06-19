Севастополь, 19 июня, 2017, 03:17 — ИА Регнум. Сложное время для украинской культуры пришло уже в 1996 году, и именно тогда Голубовичу предложили возглавить Управление культуры и искусств Луганской области. Отказавшись, он встал, чтобы уходить, и услышал, как в спину ему сказали: «Если вам все равно, что будет с культурой в Луганске, то уходите!». И он остался. Прошло совсем немного времени, и власти страны потребовали вполовину урезать культурные учебные заведения в области. Выход был найден: три училища объединили в одно и повысили статус нового учебного заведения, не потеряв ни одного человека. Почти через 10 лет работы Голубовича на посту начальника Управления власть перешла к «оранжевым», которые принялись проводить уже свою политику. И снова он не оставил театр.

Цитата из к/ф «Кортик». реж Николай Калинин. 1974. СССР Кортик

С началом гражданской войны на Украине Голубович, с конца 60-х работающий в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре, решил остаться в ЛНР. Будучи худруком этого театра, он особо отмечает его жизнеспособность, посещаемость, большое количество премьер и, самое главное, новую молодежь, пришедшую в театр. Молодежь, которая знает, что такое война. Артист уверен, что люди в его стране — отзывчивые, добрые и работящие, и с готовностью приводит подтверждающие его веру истории. А еще он верит, что самые трудные годы — 2014 и 2015 — уже позади.

Интервью с Михаилом Голубовичем читайте здесь: Михаил Голубович: Я не могу иначе!

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