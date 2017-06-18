Каракас, 18 июня, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Государственный департамент США «накачивает» своих послов, планируя атаковать Венесуэлу по всему дипломатическому фронту, сообщает проправительственное издание Ultimas noticias.

Government of Venezuela Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Информацию о готовящемся «дипломатическом наступлении на Венесуэлу» СМИ подтверждает, публикуя пост в твиттере министра иностранных дел Боливарианской Республики Делси Родригес, которая сообщает, что «в свою очередь, послы Венесуэлы во всех странах предупреждены о возможных действиях США и их подручных».

«Соберем все силы в кулак, чтобы противостоять Организации американских государств и победить её!» — пишет Родригес в другом своем твите.

Борьба правительства и оппозиции идет во всех сферах жизни. Та же Ultimas noticias в другом своем материале сообщает об «атаке оппозиции через твиттер»: компания Twitter Venezuela, оператор, поддерживающий работу этой соцсети в Венесуэле, только что закрыла 180 аккаунтов организаций сторонников правительства страны и президента «по той причине, что все они — приверженцы учения Уго Чавеса и его последователи».

Глава Боливарианской Республики Николас Мадуро отреагировал на действия Twitter Venezuela репликой: «В ответ на закрытие тысячи аккаунтов мы откроем десять тысяч».

"Мы продолжаем призывать оппозицию и ее лидеров, руководителей «Круглого стола демократического единства» к диалогу, — добавил президент, выступая на встрече активистов Объединенной социалистической партии Венесуэлы в минувшую субботу, 17 июня. — Однако они не настроены на позитив. Они полны ненависти, амбиций, а их концепция политической борьбы носит фашистский характер. У оппозиции был перевес в Национальной ассамблее, благодаря которому она могла бы многое сделать для народа. Однако вместо этого она настроилась на свержение правительства, терпит поражение в этой борьбе, растеряв весь имевшийся политический капитал, предоставленный ей населением, и показывает свое истинное антинародное лицо».

Ранее в этом сюжете:

Генпрокурор Венесуэлы перешла на сторону оппозиции

Противостояние в Венесуэле: Мадуро создал «команду патриотов»

Венесуэла: Предложено возбудить дело против Генерального прокурора