Москва, 18 июня, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Результаты бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1» в Хатангском заливе моря Лаптевых показали высокое содержание нефти на глубине от 2305 до 2363 метров.

Rosneft.ru «Центрально-Ольгинская-1»

По заявлениям специалистов компании, уже можно уверенно говорить об открытии нового нефтяного месторождения, однако его потенциал ещё до конца не выяснен. Буровые работы и анализ их результатов продолжаются.

Напомним, поисковое бурение скважины «Центрально-Ольгинская-1» российские нефтяники начали в 2017 году. Символическую команду на его запуск в формате телемоста отдал лично президент России Владимир Путин.

Ранее специалисты «Роснефти» предварительно оценивали нефтяные ресурсы моря Лаптевых в 9,5 млрд тонн.