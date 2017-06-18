В Киеве на «марше равенства» задержали шесть человек
Киев, 18 июня, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, которые пытались помешать проведению так называемого «марша равенства». Об этом, как передает УНН, заявил руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко на брифинге.
«Были незначительные стычки, — сказал Крищенко. — При охране общественного порядка полицией было задержано 6 человек, они сейчас находятся в Шевченковском районном управлении полиции».
В настоящее время стражи порядка устанавливают личности задержанных молодых людей.
При этом Крищенко добавил, что в ходе потасовок пострадали двое полицейских, которые получили незначительные телесные повреждения.
По оценкам полиции, в «марше равенства» приняли участие всего около 3000 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году украинскому ЛГБТ-сообществу удалось провести гей-парад. Около 2 000 представителей ЛГБТ-сообщества в сопровождении 6500 сотрудников полиции и нацгвардии прошли по улицам Киева примерно 500 метров, после чего их спешно посадили в автобусы и такси и развезли по домам.
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