Киев, 18 июня, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, которые пытались помешать проведению так называемого «марша равенства». Об этом, как передает УНН, заявил руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко на брифинге.

Fotostrana.ru Гей-парад в Киеве

«Были незначительные стычки, — сказал Крищенко. — При охране общественного порядка полицией было задержано 6 человек, они сейчас находятся в Шевченковском районном управлении полиции».

В настоящее время стражи порядка устанавливают личности задержанных молодых людей.

При этом Крищенко добавил, что в ходе потасовок пострадали двое полицейских, которые получили незначительные телесные повреждения.

По оценкам полиции, в «марше равенства» приняли участие всего около 3000 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году украинскому ЛГБТ-сообществу удалось провести гей-парад. Около 2 000 представителей ЛГБТ-сообщества в сопровождении 6500 сотрудников полиции и нацгвардии прошли по улицам Киева примерно 500 метров, после чего их спешно посадили в автобусы и такси и развезли по домам.

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