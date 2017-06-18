Украина, 18 июня, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Крупный приморский город Донбасса Мариуполь, находящийся на подконтрольной Украине территории, недополучил более 300 млн гривен на субсидии. Согласно информации Министерства финансов Украины, на 1 июня текущего года сумма задолженности по субсидиям составляет около 33 млрд гривен. В 2016 году и в I квартале 2017 года местные бюджеты не в полном объеме получали государственные субвенции, предназначенные для предоставления льгот и жилищных субсидий населению. Об этом 18 июня сообщают «Мариупольские новости».

Torange.biz Рост тарифов ЖКХ

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«Городской бюджет недополучил более 300 млн государственных субвенций на субсидии. Решить эту проблему могут только изменения в государственный бюджет и выделение дополнительного финансирования. Сейчас Минфин работает над законопроектом о внесении изменений в государственный бюджет на 2017 год. Предполагается, что в целом по Украине будет дополнительно выделено 15 млрд гривен на погашение задолженности за предоставленные льготы и субсидии. Для Мариуполя очень важно принятие этого законопроекта. Эти средства местный бюджет получит только при условии проведения органами местного самоуправления перерасчетов избыточно начисленных субсидий», — заявил секретарь горсовета Мариуполя Степан Махсма.

По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ Алены Бабак, в текущем году на субсидии необходимо 100 млрд гривен, а государственным бюджетом на эти цели предусмотрено лишь 47 млрд.

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Известно, что в конце 2014 года на Украине субсидиями пользовались около миллиона семей, на данный момент их уже насчитывается более семи миллионов. Таким образом, каждый второй украинец не в состоянии оплатить коммунальные услуги.

«Во многих городах государством субсидии не оплачиваются уже от трех месяцев до полугода. В некоторых домах отключаются лифты, не вовремя вывозят мусор. Коммунальные предприятия оказались в катастрофической ситуации», — отметила представитель гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко.