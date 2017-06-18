Москва, 18 июня, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Единороссы определились с кандидатурой на освободившееся место в Госдуме. Мандат Марата Сафина, который досрочно сложил полномочия, будет отдан секретарю регионального отделения партии в Чувашии, вице-спикеру Госсовета республики Николаю Малову, сообщает ТАСС по итогам президиума генсовета партии.

Cap.ru Николай Малов

Секретарь генерального совета «Единой России» Серегей Неверов напомнил, что вакантный мандат Сафина передается в ту же региональную группу. И «следующий кандидат, который идет в списке этой региональной группы» — Николай Малов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в нижней палате парламента досрочно и добровольно сложил полномочия единоросс Марат Сафин, который шёл в региональной группе «Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область». 7 июня Госдума досрочно прекратила его депутатские полномочия. Отмечалось, что известный теннисист отказался от работы в парламенте ради спортивной карьеры, при этом он остаётся в нижней палате в качестве советника председателя Госдумы Вячеслава Володина по вопросам спорта. Напомним, лидер чувашских единороссов шёл в региональной группе шёл под номером 10.

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Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году Чувашия вошла в региональную группу №16, в которой были представлены кандидаты от четырёх регионов. В данный партийный список вошли 20 человек. Из них только три кандидата представляли Чувашию, при этом в первую тройку никто из них не попал: первой среди чувашских кандидатов, под номером 5, шла депутат Госдумы Алёна Аршинова. Десятым номером шёл Николай Малов, на 13-м месте оказался депутат городского собрания Чебоксар Николай Владимиров. Более того, Канашский округ в Чувашии вообще оставили без кандидата, отдав его на откуп оппозиции (выборы выиграл лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков). Циничность ситуации была ещё и в том, что Малов попал в региональный список, хотя участвовал в праймериз не по федеральному округу, а по Канашскому округу. Эксперты тогда отмечали, что Чувашию «сломали, а главного чувашского единоросса Николая Малова кинули, хотя он и продолжает делать хорошую мину и твердит, что «на всё воля партии».

Отметим, в настоящее время Чувашию в Госдуме представляют пять депутатов: единороссы Алена Аршинова и Леонид Черкесов, справороссы Анатолий Аксаков и Олег Николаев, коммунист Валентин Шурчанов.