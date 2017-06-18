Лиссабон, 18 июня, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Сильный пожар, разыгравшийся 17 июня на территории португальского округа Лейрия, унес жизни по меньшей мере 58 человек, еще 59 получили травмы, ранения и ожоги, сообщает испанское издание La Razón.

francois schnell Горящий автомобиль

Пожар произошёл в окруе Лейрия, недалеко от Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера. Причиной возгорания стала мощная гроза, разыгравшаяся над центральной частью страны. Как считают спасательные службы, молнии попали в несколько деревьев. Возникший огонь быстро распространился на обширные лесные пространства из-за сильного ветра, сопровождавшеего ненастье.

По свидетельству источников в службе спасения, около десятка автомобилей на дороге Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера «попали в огненную ловушку без возможности выбраться из плотного огненного кольца». Издание сообщает о 30 погибших в этом «котле» — люди сгорели заживо, целыми семьями.

Глава администрации муниципального центра Педроган-Гранде Вальдемар Алвеш сообщил о том, что не менее 150 человек в поселке, население которого составляет около 2000 жителей, остались без крова из-за огня.

Пожар на территории Лейрии, как утверждают португальские власти, стал «крупнейшим за последние 50 лет и самым трагичным».

«Перспективы на ближайшие часы нельзя назвать положительными, — отметил глава Асоциации пожарных Хайме Мария Соареш. — Сохраняющийся сильный ветер будет способствовать быстрому распространению огня».

Пожар бушует примерно в 200 километрах от столицы страны Лиссабона. Гористая местность, где распространяется огонь, затрудняет борьбу с ним и проведение спасательных работ. Погода тоже играет на руку огненной стихии — в Португалии стоит жара с температурами от 30 до 40 градусов.

В целом по стране спасательная служба насчитывает десять активных очагов огня, тушением которых заняты 1537 пожарных.

До нынешнего момента самым сильным пожаром за последние полвека был в местечке Альто до Монже и на склоне горы Синтра 7 сентября 1966 года. В борьбе с огнем тогда погибли 37 человек.

Правительство Испании и организация Красного Креста выразили соболезнование соседней стране. Премьер-министр испанского правительства Мариано Рахой заявил о готовности, если потребуется, «оказать соседям любую помощь».