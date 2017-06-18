Москва, 18 июня, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Корабли отработают взаимодействие в составе морского соединения. Учения будут проходить в течение нескольких дней. Экипажи крейсеров Северного флота отработают совместное маневрирование, коллективное использование систем вооружения и технических средств. В акваториях морских полигонов флота в Баренцевом море корабли выполнят артиллерийские стрельбы по морским целям.

Mil.ru Крейсеры Северного флота «Петр Великий» и «Маршал Устинов»

Кроме того, экипажи крейсеров проверят навыки борьбы за живучесть своих кораблей как на якорной стоянке, так и на ходу. Также в программу учений включено оказание помощи на море и буксировка поврежденного корабля, потерявшего способность двигаться.

В этом эпизоде маневров активное участие примет поисково-спасательная служба Северного флота, представленная морским буксиром «Николай Чикер», который на практике осуществит буксировку каждого из крейсеров соединения.