Донецк, 18 июня, 2017, 14:48 — ИА Регнум. «Нашей разведкой установлено, что 16 июня подразделения «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли позиции первого батальона 14 отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Счастье», — рассказал он.

Imgur.com БМП «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«В результате данного инцидента киевские силовики понесли потери: две единицы БМП выведены из строя и один военнослужащий получил ранение», — уточнил подполковник.

«Установлены потери военной техники в подразделениях 93 бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Крымское. В результате халатного отношения со стороны командования бригады выведены из строя две единицы БМП», — добавил Марочко.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.