Донецк, 18 июня, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Один военнослужащий ДНР погиб, два дома в Донецке и Ясиноватой повреждены в результате обстрела территории республики с позиций украинских силовиков. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Wikimedia Ясиноватая

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«В результате обстрелов со стороны противника погиб один военнослужащий ДНР, — сказал он. — Повреждения получили два домостроения в населенных пунктах Ясиноватая и Киевском районе города Донецка».

«За прошедшие сутки ВС Украины 61 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населенного пункта республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что, по предварительным данным, ВСУ выпустили по территории 81 артиллерийский снаряд 152 мм, 123 артиллерийских снаряда 122 мм, 251 мину 120 мм, 243 мины 82 мм, 53 танковых снаряда, 363 выстрела БМП и БТР. Из стрелкового оружия по позициям ДНР стреляли 1093 раза.

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Накануне украинские силовики открыли огонь по Ясиноватой во время проведения торжественного мероприятия ко Дню медицинского работника ДНР на главной площади города, в результате обстрелов повреждено здание Ясиноватской общеобразовательной школы-интерната.