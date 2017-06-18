Калуга, 18 июня, 2017, 14:08 — ИА Регнум. По информации организаторов турнира, в нем принимают участие 8 команд. Это «Динамо» (Минск, Белоруссия), «СуперНова» (Рига, Латвия), «Пахтакор» (Ташкент) и «Насаф» (Карши, Узбекистан), «Академия им. Понедельника» (Ростов-на-Дону), «Химик» (Новомосковск), «Арсенал» (Тула) и футбольный клуб «Калуга». Турнир пройдет с 18 по 22 июня. Программа турнира включает, помимо матчей, экскурсии и развлекательные мероприятия для участников.

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Международный детско-юношеский турнир «Kaluga Junior Cup» организован для привлечения интереса к футболу в преддверии Чемпионата мира 2018 и развития футбола в Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в международном футбольном турнире Kaluga Junior Cup также приняли участие восемь команд. Чемпионом стал футбольный клуб «Пахтакор» из Узбекистана.

Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018. К чемпионату мира по футболу-2018 в двух микрорайонах города строятся два игровых поля с трибунами на 500 мест, тренировочными площадками, раздевалками с душевыми и местами отдыха для спортсменов. Калужские власти намерены пригласить для тренировок в свой город футбольную сборную Германии.