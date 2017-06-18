Лас-Вегас, США, 18 июня, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Судья Тони Уикс, который судил во время поединка российского боксёра Сергея Ковалёва с американским бойцов Андре Уордом в бою-реванше за титул чемпиона мира трех боксерских организаций (WBA (Super), IBF и WBO) в полутяжелом весе, признал свою ошибку. Об этом Уикс написал сегодня, 18 июня, в своём Twitter-аккаунте.

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Напомним, российский боксёр проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде после того, как пропустил удар в пах и ещё несколько ударов. Стоит отметить, что удары в пах в боксе запрещены.

После боя Ковалёв заявил, что не понял решения судьи, а его команда заявила, что собирается оспорить итоги боя.

Теперь судья заявил, что действительно совершил ошибку во время боя, пропустив удар в пах со стороны Уорда.

«Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой», — написал Уикс.