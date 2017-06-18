Ставрополь, 18 июня, 2017, 14:03 — ИА Регнум. По данным местных властей, больше половины населения в зоне паводка не имеет регистрации в подтопленных домах. Спецкомиссия контролирует работу органов местного самоуправления и всех задействованных служб края в решении этой проблемы.

26.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС

«Этим категориям граждан должна быть оказана юридическая помощь. Нужно пройти определенные законом процедуры — собрать и оформить документы для судебных инстанций, так как в ряде случаев только суд может признать этих людей пострадавшими», — прокомментировал ситуацию замглавы МЧС Владлен Аксёнов.

Комиссия МЧС также наблюдает за тем, чтобы местные власти содействовали населению в оформлении справок для получения компенсации в связи с утратой имущества и повреждением жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контроль над работой региональных и муниципальных органов власти в оказании помощи пострадавшим от паводка людям был усилен после видеообращения к президенту жительницы села Краснокумское Ставрополья. Женщина пожаловалась на проблемы, с которыми столкнулись пострадавшие при начислении и получении выплат.

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Президент пообещал не оставить этот вопрос без внимания, подключив к решению проблем людей надзорные органы. После этого в край поступил первый транш выделенных в помощь пострадавшим от паводка федеральных средств, и ускорился процесс выплат компенсаций.

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Так, только с 16 июня, после поступления федеральных средств, по данным регионального правительства по состоянию на 12:00 18 июня получателями единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей стали 11 950 человек. За частичную утрату имущества по 50 тысяч рублей получили 875 человек. По 100 тысяч рублей за полную утрату имущества — 1180 человек.

Напомним, распоряжением правительства РФ из федерального бюджета Ставрополью на выплаты компенсаций пострадавшим выделено 937,5 млн рублей. Из них 119,5 млн рублей предназначены для единовременных материальных выплат, 362 млн рублей — для выплат компенсаций за частично утраченное имущество и 456 млн — за полную утрату имущества.

Поступивший в край первый федеральный транш составил 281,2 млн рублей.