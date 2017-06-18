Калуга, 18 июня, 2017, 13:08 — ИА Регнум. По его словам, прокурорской проверкой было установлено, что родители грубо нарушали права своих троих малолетних детей. Семейная пара фактически не занималась воспитанием, содержанием и материальным обеспечением детей.

Maxpixel.freegreatpicture.com Пьянство в семье

Дом, в котором зарегистрирована и проживает многодетная семья, требует капитального ремонта, а электричество отрезано от сети в связи с неуплатой задолженности. Кроме того, более двух лет родители не работают, злоупотребляют алкоголем и неоднократно привлекались к административной ответственности.

«У горе-родителей есть еще шесть месяцев, чтобы изменить свое поведение и отношение к детям, иначе им грозит лишение родительских прав», — подчеркнул Андрей Гычин.

Напомним, в соответствии со статьей 63 Семейного кодекса РФ родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.