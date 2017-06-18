Тамбов, 18 июня, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В день города Тамбов украсили новогодней елкой. Она появилась на Комсомольской площади областного центра, вызвав разнообразные эмоции у тамбовчан и гостей. Некоторые с недоумением смотрели на новогоднее дерево, вернувшееся в город в начале лета, другие весело шутили, мол, какое лето, такие и украшения на праздники, информирует «Тамбовская жизнь».

Флаг Тамбовской области

«Мы ежегодно пытаемся празднично украсить город, но теперь, учитывая наши небогатые финансовые возможности, решили использовать тот арсенал, что у нас уже есть в запасе, — поясняет председатель комитета городского хозяйства администрации Тамбова Михаил Михалев. — Мы очень хотим создать праздничное настроение у горожан, поэтому используем и нестандартные решения».

По его словам, идея с летней елкой была итогом коллективной работы. Елочку украсили, в том числе и ромашками, которые были использованы практически во всей праздничной городской атрибутике. Елка простоит в Тамбове как минимум до Дня молодежи. А потом ее все-таки разберут. До новогодних праздников.

«Конечно, мы ожидали реакцию тамбовчан на эту идею, поэтому не стали наряжать елку сразу, чтобы сохранить интригу, — отметил Михалев. — Но когда была подключена подсветка, думаю, многие отметили прекрасный артобъект, который особенно красив ночью».

О прошедшем в Тамбове Международном фестивале духовых оркестров имени В.И.Агапкина и И.А.Шатрова сообщает «Город на Цне». Тамбовская область на два дня стала столицей духовой музыки. Одни из лучших оркестров России и не только приехали в Тамбов, чтобы в шестой раз показать виртуозное исполнение музыкальных произведений. В этом году фестиваль посвящен памяти генерал-лейтенанта Валерия Халилова — военного дирижера, композитора, народного артиста России, бессменного музыкального руководителя тамбовского фестиваля. Трагедия прервала череду его приездов в Тамбов, но на нынешнем фестивале Валерий Халилов, несомненно, присутствовал — в музыке, которую играли оркестры, на экране, где показывали сюжеты с его участием и в сердцах тамбовчан, полюбивших этого человека за годы дружбы.

На фестивале оркестров представили «мечту» Валерия Халилова, которую в следующем году планируют осуществить в Тамбовской области. В деревне Малиновка пройдет фестиваль «Свадьба в Малиновке», задумка которого принадлежит военному дирижеру. В финале вечера перед тамбовчанами выступила народная артистка России Тамара Гвердцители. Завершился праздник музыки фейерверком.

«Тамбовский курьер» рассказал о внедрении в регионе новых социальных технологий помощи пожилым людям. Каждый шестой житель Тамбовской области — это человек в возрасте старше 65 лет. Последние изменения законодательства повлекли за собой увеличение стоимости услуг. Если к концу прошлого года социальное обслуживание на дому стоило 350 рублей, то теперь цена увеличилась в два раза. То же самое касается стационарного обслуживания. Теперь вместо 3,5 тыс. рублей придется заплатить почти 7 тыс. При этом социальные услуги строго регламентированы, что позволяет не допустить злоупотреблений со стороны участников процесса.

Издание напоминает, что качество оказания услуг оценивают сами потребители. То есть если соцработник решит схалтурить, то второй раз к нему уже могут не обратиться. Активно подключились к этой работе некоммерческие организации. К 2020 году доля НКО на рынке социальных услуг должна составить не менее десяти процентов. Это поможет создать конкурентную среду. По словам начальника областного управления социальной защиты и семейной политики Анны Ореховой, 2016 год стал прорывным в этом отношении — доля негосударственных поставщиков социальных услуг увеличилась с 2,4 до 16,3 процента. Это один из лучших показателей в стране.

В Тамбове в детской областной больнице открылся детский хирургический комплекс. Строительство продолжалось с 2012 года. Стоимость работ составила более 1,3 млрд рублей. Деньги были выделены из областного бюджета. А на средства из федерального бюджета были закуплены медоборудование и мебель, пишут «Известия». В здании центра расположен единственный в регионе детский диализный центр. Там также есть травмпункт, анестезиолого-реанимационное отделение, отделение онкологии и операционный блок. Пятиэтажный хирургический корпус рассчитан на 153 койки. Предполагается, что современную хирургическую помощь ежегодно смогут получать около 5 тыс. детей.

О новой редакции бюджета Тамбова сообщают «Аргументы и Факты. Тамбов». Согласно документу, долг Тамбова составит почти 4 млрд рублей. Муниципальные власти обещают депутатам, что к концу этого года попробуют сократить задолженность на 133 млн рублей. Сейчас идут переговоры с банками о реструктуризации выплат. Однако депутаты считают, что этого недостаточно.

«Вопрос сокращения муниципального долга остается очень острым. Для этого, к сожалению, мало договариваться с банками, — считает заместитель председателя Тамбовской городской Думы Ольга Степичева. — Для того чтобы сокращать долги, нужно научиться экономить. Мы об этом говорим уже не первый год, но воз и ныне там».

По словам зампреда, необходимо создать рабочую группу при главе Тамбова, привлечь заинтересованных депутатов, чтобы эта комиссия с помощью городской администрации смогла выработать антикризисный план.

О чествовании медработников Тамбовщины в рамках профессионального праздника были отмечены успехи врачей в сохранении жизни и здоровья тамбовчан. В частности, снижение показателей смертности от многих причин населения трудоспособного возраста, один из самых низких уровень младенческой смертности в стране, возросшие показатели оказания высокотехнологичной медицинской помощи, строительство новых лечебных учреждений и ремонт уже существующих, сообщает «Город на Цне». В публикации отмечается, что за последние 4 года в регионе вдвое увеличился бюджет области, направляемый на учреждения здравоохранения.

Начальнику облспортуправления Михаилу Белоусову вручён диплом Российского международного Олимпийского университета, свидетельствующий о профессиональной переподготовке. Его вручил министр спорта РФ Павел Анатольевич Колобков. Тема его дипломной работы — «Проблемы и перспективы развития детского футбола в Тамбовской области», рассказывает «Тамбовский курьер».

«В нашей области функционирует просто уникальная академия, я имею в виду межрегиональный центр подготовки футболистов «Академия футбола». Выстроена целая система подготовки юных футболистов и развития массового детского футбола. В регионе мы пошли по пути открытия и создания в городах и районах филиалов областных школ. Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры по данному виду спорта, в частности построены новые футбольные поля и реконструированы уже имеющиеся, появились пришкольные стадионы и мультистадионы, что положительно отразилось на развитии футбола, именно детского футбола», — комментирует Михаил Белоусов.

О появлении в Мичуринске люков с гербом города в рамках работы по благоустройству городских территорий сообщает «Мичуринская правда». Известно, что сейчас там начали строить новую набережную, на которую городскую власти потратят 600 млн рублей. Кроме того, идут работы на улице Советской. Как рассказали в мэрии города, ранее по эскизам местного управления архитектуры и строительства было отлито 27 стилизованных люков, на которых изображен год основания Мичуринска и его исторический герб. Уже установлено два таких люка. Все они обоснуются на центральной улице Мичуринска вдоль протяженности туристического маршрута и станут фирменным дополнением к вечерним световым инсталляциям.