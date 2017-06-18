Дамаск, 18 июня, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Смерть первая. 9 ноября 2014 г. Абу Бакр аль-Багдади объявлен погибшим в результате бомбардировки авиацией США места, где проходила встреча высокопоставленных полевых командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Через несколько дней террористическая организация выпустила на просторы соцсетей аудиоролик, в котором голосом «погибшего» было произнесено, что «халиф жив, а халифат будет жить и бороться до последнего вздоха последнего своего солдата». Редактор ближневосточной редакции ВВС Себастьян Ушер, прослушав запись, сказал, что действительно звучит голос халифа. Это не помешало чиновникам из Пентагона продолжать считать Багдади мертвым. До 15 января 2015 г. В эту дату его чуть было не настигла смерть вторая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Абу Бакр аль-Багдади тяжело ранен в результате взрыва на северо-западе Ирака, — заявил премьер этой страны Хайдер Джавад аль-Абади в интервью журналу «Аль-Хайят». — Это случилось в результате бомбардировке города Аль-Каим. По случайному стечению обстоятельств лидеру ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все-таки удалось спастись».

Смерть третья. Как сообщила 15 апреля 2015 г. британская The Guardian, «руководитель «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был тяжело ранен 18 марта текущего года в ходе бомбового удара, нанесенного самолетами коалиции. По словам анонимного источника, степень серьезности ранений не оставляла сомнений в том, что он не выживет. Верхушка организации даже провела совещание и назначила главарем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывшего учителя физики Абу Аля аль-Афри, который исполнял эти обязанности, пока Абу Бакр не восстановился. В это же самое время некоторые источники утверждали, что он умер».

Смерть четвертая. 11 октября 2015-го несколько иракских СМИ сообщили о смерти аль-Багдади, во время авиаудара иракской армии. Официальные источники эту новость не подтвердили. В то же время такие средства массовой информации, как Al Soraya и Al Anba, заверили, со ссылкой на военных, что «никто из оказавшихся под бомбежкой полевых командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выжил, в том числе и халиф».

Смерть пятая. 10 июня 2016 аль-Багдади был тяжело ранен на сирийско-иракской границе в Ниневии, сообщили местные СМИ, в частности телеканал Alsumaria. Ранения лидер ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил опять-таки в результате авианалета сил коалиции. По мнению источников информации, он не должен был выжить.

Смерть шестая. 9 февраля 2017 г. глава ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «мог быть тяжело ранен в ходе бомбардировки силами коалиции города Каим на востоке Ирака», сообщили местные СМИ, основываясь на данных, «полученных из источников в спецслужбах страны». Телеканал Al Hurra известил об этом, опираясь на информацию своих «доверенных лиц в МВД Ирака». Тяжелораненого халифа выжившие сподвижники эвакуировали в Сирию. Несколько высокопоставленных полевых командиров погибли.

Наконец, смерть седьмая наступила 28 мая 2017 года в результате бомбового удара российских самолетов под Раккой. Об этом объявлено российским Министерством обороны. Западные СМИ подтверждений не находят.