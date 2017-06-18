Каракас, 18 июня, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Депутат Национальной Ассамблеи от Объединенной социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо вручил вечером 16 июня утром главе Верховного Суда Майкелю Морено исковое заявление. В документе содержится требование возбудить дело против Генерального прокурора страны Луисы Ортеги Диас, потребовавшей несколько дней назад «рассмотреть законность деятельности нескольких членов Конституционного суда», сообщает венесуэльское издание Ultimas noticias.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Венесуэлы

По мнению депутата, Ортега «нарушила несколько статей законодательства о прокуратуре и совершила серьезный проступок, направленный против государства и его правовой структуры». В исковом заявлении предлагается лишить Генерального прокурора Боливарианской Республики на время расследования права покидать пределы Венесуэлы.

Испанская АВС, поддерживающая в своих материалах из Венесуэлы сторону оппозиции, считает, что «возбуждение дела против Генпрокурора — есть сведение личных счетов некоторых персон, занимающих самые высокие посты в стране и решивших избавиться от непокорного слуги закона».

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По словам Карреньо, «профессиональная квалификация госпожи Ортеги Диас поставлена под сомнение ее заявлениями, обнаруживающими непростительное незнание Конституции государства, угрожающими причинением ущерба нормам общественной этики и административной морали».

Депутат также предусмотрительно выступил с предложениями «запретить г-же Ортеге Диас, начиная с момента подачи сего иска, производить любую акцию, связанную с переходом права собственности на объекты, ей принадлежащие». Иными словами, речь идет о том, что следственным органам предстоит проверить, чем именно владеет нынешняя Генеральный прокурор Венесуэлы, на каком основании и откуда взялись деньги, необходимые для приобретения всей собственности.

«В случае выявления нарушений, г-жа Ортега Диас должна будет возместить государству причиненный ею ущерб. Суммы компенсаций должны быть определены в соответствии с законом», — добавил Карреньо.