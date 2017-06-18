Вашингтон, 18 июня, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Журналистка уверена, что «большая часть истеблишмента горит желанием избавиться от Трампа, огромное количество представителей печатных и электронных изданий просто ненавидят президента-миллиардера за его недоверие, высказываемое прессе. Но столкнуть президента не так-то просто».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Дежевски находит «странной» позицию американской политической элиты, которую еще недавно вдохновляла идея Дональда Трампа улучшить отношения с Москвой, — теперь часть политиков, входящих в эту группу, почему-то уверена, что идеи хозяина Овального кабинета в плане потепления контактов с Кремлем угрожают безопасности США.

«Пять месяцев противники Трампа давят на него вместо того, чтобы созидать. Им удалось вышибить из кресла Майкла Флинна и заставить ФБР официально заняться расследованием возможных «кремлевских связей» президента, и убедить американские массы в том, что лидера им избрала Москва с помощью своих манипуляций. Трампу не до созидания — ему сначала надо отбиться от обвинений. Похоже, что он хотел разделаться с этим вопросом побыстрее, когда назначал спецпрокурором по данному вопросу Мюллера. Кажется, тот копает в совершенно противоположном нужному направлении, хотя прекрасно знает, что Трампа не за что притянуть к импичменту», — резюмирует автор.