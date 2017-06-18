Авария на подстанции оставила 12 тыс. екатеринбуржцев без света
Екатеринбург, 18 июня, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В результате аварии на подстанции в Чкаловском районе Екатеринбурга без электроснабжения осталось порядка 12 тысяч жителей города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
На данный момент электроэнергию по резервным схемам получают жители домов, где проживают порядка четырёх тысяч жителей. Энергетики доставили на место дизельные генераторы, с помощью которых запитываются социальные объекты и дома. По данным специалистов, электроснабжение для остальных домов будет восстановлено в ближайшее время.
Напомним, что авария произошла утром в 9:09 по местному времени. Так как неполадки сопровождались задымлением, на место выезжали две пожарные бригады для обеспечения безопасности работ энергетиков.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в Екатеринбурге произошла крупная авария, в результате которой более 1 тыс. человек в микрорайоне Пионерский остались без света на непродолжительное время. Ранее более серьёзный инцидент произошёл в середине ноября 2016 года. Тогда из-за обрыва газотроса без электричества остались порядка 117 тыс. человек в микрорайоне Уралмаш в пределах улиц Машиностроителей и Бакинских комиссаров, а также проспекта Космонавтов. Более того, в течение дня в указанном районе города также не работал электротранспорт: трамваи и троллейбусы. Ситуация осложнялась тем, что в середине ноября прошлого года в Екатеринбурге ударили сильные морозы и температура воздуха опускалась до — 30 градусов мороза. Полностью восстановить электроснабжение удалось за 10 часов.