Екатеринбург, 18 июня, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В результате аварии на подстанции в Чкаловском районе Екатеринбурга без электроснабжения осталось порядка 12 тысяч жителей города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

На данный момент электроэнергию по резервным схемам получают жители домов, где проживают порядка четырёх тысяч жителей. Энергетики доставили на место дизельные генераторы, с помощью которых запитываются социальные объекты и дома. По данным специалистов, электроснабжение для остальных домов будет восстановлено в ближайшее время.

Напомним, что авария произошла утром в 9:09 по местному времени. Так как неполадки сопровождались задымлением, на место выезжали две пожарные бригады для обеспечения безопасности работ энергетиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в Екатеринбурге произошла крупная авария, в результате которой более 1 тыс. человек в микрорайоне Пионерский остались без света на непродолжительное время. Ранее более серьёзный инцидент произошёл в середине ноября 2016 года. Тогда из-за обрыва газотроса без электричества остались порядка 117 тыс. человек в микрорайоне Уралмаш в пределах улиц Машиностроителей и Бакинских комиссаров, а также проспекта Космонавтов. Более того, в течение дня в указанном районе города также не работал электротранспорт: трамваи и троллейбусы. Ситуация осложнялась тем, что в середине ноября прошлого года в Екатеринбурге ударили сильные морозы и температура воздуха опускалась до — 30 градусов мороза. Полностью восстановить электроснабжение удалось за 10 часов.