Калуга, 18 июня, 2017, 12:02 — ИА Регнум. По словам сотрудника полиции, за это время, на территории области 96 подростками совершены 107 преступлений, что на 32,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего с начало года в регионе было пресечено 1656 административных правонарушений по линии несовершеннолетних, из них 373 совершены подростками. К административной ответственности привлечены 1183 родителя.

Publicdomainpictures.net Несовершеннолетний

Правоохранительными органами реализуются меры по пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков, продажи спиртного подросткам. За 5 месяцев 2017 года выявлено 79 таких правонарушений, из них 31 — продажа несовершеннолетним алкогольной продукции.

«В целях профилактики правонарушений в молодежной среде в 2017 году на территории региона реализуется комплекс организационных и практических мер, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так, порядка 400 сотрудников полиции задействовано в охране общественного порядка в ходе мероприятий летней оздоровительной кампании детей и подростков», — подчеркнула Симкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней Владимирской области участились случаи проявления подростковой жестокости. К примеру, в городе Александров группа одиннадцатилетних школьниц жестоко избила свою одноклассницу, которая недавно перевелась в школу. У пострадавшей было выбито несколько зубов. Кроме того, врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга и многочисленные гематомы. Также ранее в областном центре три подростка 13 и 15 лет лазили через забор на территории психоневрологического интерната, где избивали пожилых пациентов.