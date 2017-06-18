Сан-Хосе, 18 июня, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Забавный инцидент произошёл с президентом Коста-Рики Луисом Гильермо Солисом. Во время общения с журналистам он проглотил небольшую осу, сообщает сегодня, 18 июня, телеканал ABC 6.

Alvesgaspar Оса

На видеозаписи видно, как насекомое залетело в рот президенту Коста-Рики, когда он говорил с журналистами об открытии бетонного завода в южной части страны.

«Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает», — сказал удивлённый президент.

Он также пошутил, что видеозапись того, как он съел осу надо отправить на CNN.

После небольшой паузы президент запил осу водой и под веселый смех журналистов заявил, что съел «чистый белок». Затем он продолжил интервью.