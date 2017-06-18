Мосул, Ирак, 18 июня, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Напомним, первый квартал Старого города в Мосуле был освобождён от террористов 15 июня.

Centrcom.mil Иракские солдаты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иракские войска при поддержке курдских сил и войск американской антитеррористической коалиции начали операцию по освобождению Мосула в октябре 2016 года.

Только к началу мая 2017 года иракские войска зачистили от боевиков восточную часть города, переправились через Тигр и приступили к освобождению Западного Мосула.

Бои за Мосул сопровождаются огромным количеством жертв среди мирного населения. Счёт погибших идёт на тысячи, точные подсчёты пока не проводились.