Пенза, 18 июня, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В Пензенской области вынесен обвинительный приговор 36-летнему жителю, который подвергал 10-летнего сына сексуальному насилию. Мужчина получил 14 лет лишения свободы, сообщается на сайте регионального СУСК.

(сс) succo Суд

Следствием и судом установлено, что обвиняемый в своем домовладении под угрозой физического наказания подвергал 10-летнего сына сексуальному насилию.

«Мать ребёнка, зная о выходках супруга, боялась заявить в правоохранительные органы, так как он не раз избивал её и угрожал убийством. Об этом стало известно от главы администрации сельсовета, которому женщина сообщила о произошедшем», — говорят в правоохранительных органах.

Специалисты врачебной комиссии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского признали обвиняемого вменяемым. Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б"ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Мальчику оказана реабилитационная психологическая помощь и сопровождение. Родители лишены родительских прав, так как они характеризуются с отрицательной стороны, нигде не работают. Ещё двое малолетних детей переданы под опеку родственникам.

По данным регионального СУСК, в 2016 году в Пензенской области возбуждено 118 уголовных дел по фактам преступлений против несовершеннолетних (в 2015 году — 94). Основную массу из них составляют преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних — 103 (в 2015 году — 78). В следственном управлении отмечают, что при расследовании уголовных дел о сексуальных преступлениях встречаются с проблемными ситуациями: в отдельных случаях ребенок нуждается в срочной и незамедлительной помощи — как психологической, так и со стороны органов профилактики по защите его прав и интересов.