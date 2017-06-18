Москва, 18 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы, в котором участвовал полицейский автомобиль, возросло до шести. Об этом сегодня, 18 июня, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

geralt Полиция

Сообщается, что по уточнённым данным, число пострадавших в результате столкновения трёх автомобилей на Новослободской улице Москвы составляет шесть человек, среди них трое — сотрудники полиции.

Четверо участников ДТП доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, ещё двое получили медицинскую помощь амбулаторно.

Напомним, ранее стало известно, что три автомобиля столкнулись на Новослободской улице. Один из автомобилей — патрульная машина полиции.